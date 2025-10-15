"Шатдаун" коштує США 15 мільярдів доларів щодня – Бессент

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, закриття федерального уряду, яке триває вже два тижні, коштує економіці США близько 15 мільярдів доларів на день у вигляді втраченого виробництва.

Він оцінив економічні збитки і закликав демократів "стати героями" та приєднатися до республіканців, щоб покласти край цій ситуації.

"Ми вважаємо, що закриття уряду може почати коштувати економіці США до 15 мільярдів доларів на день", - сказав він.

Хвиля інвестицій в економіку США, в тому числі в штучний інтелект, є стійкою і тільки починається, але закриття федерального уряду все більше стає перешкодою, сказав Бессент.

"Існує відкладений попит, але потім президент (Дональд) Трамп своєю політикою спровокував цей бум. Єдине, що нас тут гальмує, – це закриття уряду", – сказав Бессент на заході CNBC, що відбувся в рамках щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Він зазначив, що стимули в податковому законодавстві республіканців та мита Трампа сприятимуть продовженню інвестиційного буму та подальшому зростанню.

Уряд США 1 жовтня значною мірою припинив свою роботу - тобто настав так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.