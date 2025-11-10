Сенат США зробив перший крок до завершення урядового шатдауну

Сенат США зробив перший крок до завершення найбільшого шатдауну в історії в ніч на неділю, коли група демократичних законодавців перейшла до компромісного плану для відновлення роботи уряду.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Вісім демократів проголосували разом з усіма, крім одного республіканця, щоб просунути угоду, яка була узгоджена за зачиненими дверима між демократичними і республіканськими сенаторами та Білим домом. Останній голос був 60-40 на користь просування угоди.

Цей план відкриє федеральний уряд і забезпечить його фінансування до кінця січня. Також план скасує звільнення, ініційовані Білим домом під час шатдауну, і гарантує, що тимчасово звільнені працівники отримають виплату за простій.

При цьому демократи погоджуються на поступки щодо податкових кредитів на охорону здоров'я, які стали основною проблемою у фінансових переговорах.

Після процедурного голосування в неділю угоду потрібно буде обговорити і затвердити в Сенаті та підписати в Палаті представників, контрольованій республіканцями, перш ніж шатдаун буде завершено.

Але президент США Дональд Трамп виявив впевненість у неділю ввечері, на 40-й день шатдауну: "Здається, ми наближаємось до завершення шатдауну," сказав він репортерам. "Ви дізнаєтесь дуже скоро."

Голосування в Сенаті стало проривом у шатдауні, який тривав майже шість тижнів, турбуючи федеральних працівників, зупиняючи багато державних послуг і ставлячи під загрозу соціальні виплати для десятків мільйонів американців.

Нагадаємо:

Уряд США 1 жовтня припинив свою роботу - тобто настав так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.