Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни влучили в АЗС в Богодухові на Харківщині: є постраждалі

Альона Кириченко — 20 квітня, 18:10
Нацполіція

20 квітня російські окупанти влучили в автозаправну станцію в Богодухові на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Постраждали троє цивільних чоловіків – 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні. На місці події зайнялась пожежа. Пошкоджені автівки", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські працюють на місці удару та документують наслідки російської агресії.

Нагадаємо:

Ворог у ніч на 20 квітня завдав масованих ударів по залізничній інфраструктурі в Харківській області.

АЗС війна

війна

Останні новини