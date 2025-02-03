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Ціни на нафту зростають після початку Трампом торгівельної війни

Олексій Артемчук — 3 лютого, 09:16
Ціни на нафту зростають після початку Трампом торгівельної війни
Getty Images

Ціни на нафту підскочили після того, як Дональд Трамп запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю, що викликало побоювання перебоїв у постачанні сирої нафти з боку двох найбільших постачальників до США.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 73,89 долара за барель, що на 1,36 долара, або 1,9%, вище, після того, як 24 січня досягли максимуму в 75,18 долара за барель на початку сесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 67 центів, або на 0,9%, до 76,34 долара за барель після досягнення максимуму в 77,34 долара.

У суботу Трамп віддав наказ про введення масштабних тарифів на товари з Мексики, Канади і Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і знову розпалити інфляцію.

За даними Міністерства енергетики США, Канада і Мексика є основними джерелами імпорту нафти до США, на які припадає близько чверті нафти, що переробляється американськими нафтопереробними заводами на такі види палива, як бензин і пічне паливо.

Ф'ючерси на бензин в США підскочили на 2,86% до $2,1176 за галон після того, як раніше досягли $2,162, найвищого рівня з 16 січня.

Однак ціни на нафту можуть впасти і після наступного кварталу, оскільки тарифи спричиняють подальше погіршення перспектив попиту, а також через те, що ОПЕК+ зазнає більшого тиску з боку Трампа, який вимагає скорочення видобутку.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту та напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів, 24 січня, зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з тарифами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США.

США нафта

нафта

Ціни на нафту зростають після початку Трампом торгівельної війни
Нафта дорожчає після погроз Трампа запровадити мита для Мексики та Канади
Нафта коливається в ціні: ринки очікують ясності щодо мит Трампа

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