Ціни на нафту зростають після початку Трампом торгівельної війни

Ціни на нафту підскочили після того, як Дональд Трамп запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю, що викликало побоювання перебоїв у постачанні сирої нафти з боку двох найбільших постачальників до США.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 73,89 долара за барель, що на 1,36 долара, або 1,9%, вище, після того, як 24 січня досягли максимуму в 75,18 долара за барель на початку сесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 67 центів, або на 0,9%, до 76,34 долара за барель після досягнення максимуму в 77,34 долара.

У суботу Трамп віддав наказ про введення масштабних тарифів на товари з Мексики, Канади і Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і знову розпалити інфляцію.

За даними Міністерства енергетики США, Канада і Мексика є основними джерелами імпорту нафти до США, на які припадає близько чверті нафти, що переробляється американськими нафтопереробними заводами на такі види палива, як бензин і пічне паливо.

Ф'ючерси на бензин в США підскочили на 2,86% до $2,1176 за галон після того, як раніше досягли $2,162, найвищого рівня з 16 січня.

Однак ціни на нафту можуть впасти і після наступного кварталу, оскільки тарифи спричиняють подальше погіршення перспектив попиту, а також через те, що ОПЕК+ зазнає більшого тиску з боку Трампа, який вимагає скорочення видобутку.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту та напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів, 24 січня, зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з тарифами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США.