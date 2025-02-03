Цены на нефть растут после начала Трампом торговой войны

Цены на нефть подскочили после того, как Дональд Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая, что вызвало опасения перебоев в поставках сырой нефти со стороны двух крупнейших поставщиков в США.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 73,89 доллара за баррель, что на 1,36 доллара, или 1,9%, выше, после того, как 24 января достигли максимума в 75,18 доллара за баррель в начале сессии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 67 центов, или на 0,9%, до 76,34 доллара за баррель после достижения максимума в 77,34 доллара.

В субботу Трамп отдал приказ о введении масштабных тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая, положив начало торговой войне, которая может подорвать глобальный рост и вновь разжечь инфляцию.

По данным Министерства энергетики США, Канада и Мексика являются основными источниками импорта нефти в США, на которые приходится около четверти нефти, перерабатываемой американскими нефтеперерабатывающими заводами в такие виды топлива, как бензин и печное топливо.

Фьючерсы на бензин в США подскочили на 2,86% до $2,1176 за галлон после того, как ранее достигли $2,162, самого высокого уровня с 16 января.

Однако цены на нефть могут упасть и после следующего квартала, поскольку тарифы вызывают дальнейшее ухудшение перспектив спроса, а также из-за того, что ОПЕК+ испытывает большее давление со стороны Трампа, который требует сокращения добычи.

Напомним:

Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег из ОПЕК+ провели переговоры после призыва Дональда Трампа снизить цены на нефть и в преддверии встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+ на следующей неделе..

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к мировым бизнесменам и политическим лидерам, 24 января, требовал от ОПЕК снизить цены на нефть и снизить процентные ставки, а также предупредил их, что они столкнутся с тарифами, если будут производить свою продукцию где-либо, кроме США.