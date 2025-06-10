Ціни на нафту реагують на переговори США і Китаю

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки ринки відреагували на переговори між США і Китаєм у Лондоні.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок подорожчали на 28 центів (0,4%) до 67,32 долара за барель, а американська WTI — на 23 центи (0,4%) до 65,52 долара.

Напередодні Brent досягла позначки 67,19 долара, найвищої з 28 квітня, через очікування можливої торговельної угоди між США і Китаєм.

У Лондоні триває другий день переговорів між високопосадовцями обох країн, які намагаються знизити напругу, що впливає на глобальні ланцюги постачання. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори йдуть добре, а його команда передає "тільки хороші звіти".

На зростання цін також вплинули позитивні дані щодо зайнятості у США та побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через лісові пожежі в Канаді. Аналітики Goldman Sachs зазначають, що ринок залишатиметься чутливим до будь-яких новин про обсяги видобутку.

Серед інших факторів — очікування відповіді Ірану на пропозицію США щодо ядерної угоди. Іран, як третій за обсягами виробник в ОПЕК, може збільшити експорт у разі зняття санкцій, що тиснутиме на ціни.

У травні загальний видобуток ОПЕК зріс, але в межах домовленостей. Водночас ОПЕК+ планує прискорити відхід від обмежень на видобуток, що може призвести до надлишку на ринку у другій половині 2025 року.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися 9 червня, проте зберегли зростання за минулий тиждень. Інвестори стежили за торговельними переговорами між США й Китаєм, що відбувалися у Лондоні, сподіваючись на покращення економічних перспектив і зростання попиту на паливо.