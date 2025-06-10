Цены на нефть реагируют на переговоры США и Китая

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку рынки отреагировали на переговоры между США и Китаем в Лондоне.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник подорожали на 28 центов (0,4%) до 67,32 доллара за баррель, а американская WTI - на 23 цента (0,4%) до 65,52 доллара.

Накануне Brent достигла отметки 67,19 доллара, самой высокой с 28 апреля, из-за ожиданий возможной торговой сделки между США и Китаем.

В Лондоне продолжается второй день переговоров между высокопоставленными чиновниками обеих стран, которые пытаются снизить напряжение, влияющее на глобальные цепи поставок. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры идут хорошо, а его команда передает "только хорошие отчеты".

На рост цен также повлияли положительные данные по занятости в США и опасения относительно перебоев с поставками нефти из-за лесных пожаров в Канаде. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что рынок будет оставаться чувствительным к любым новостям об объемах добычи.

Среди других факторов - ожидание ответа Ирана на предложение США по ядерной сделке. Иран, как третий по объемам производитель в ОПЕК, может увеличить экспорт в случае снятия санкций, что будет давить на цены.

В мае общая добыча ОПЕК выросла, но в пределах договоренностей. В то же время ОПЕК+ планирует ускорить отход от ограничений на добычу, что может привести к избытку на рынке во второй половине 2025 года.

Напомним:

Цены на нефть снизились 9 июня, однако сохранили рост за прошедшую неделю. Инвесторы следили за торговыми переговорами между США и Китаем, которые проходили в Лондоне, надеясь на улучшение экономических перспектив и рост спроса на топливо.