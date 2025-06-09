Ціни на нафту відреагували на перспективи від перемовин між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися 9 червня, проте зберегли зростання за минулий тиждень. Інвестори стежили за торговельними переговорами між США й Китаєм, що відбувалися у Лондоні, сподіваючись на покращення економічних перспектив і зростання попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent втратили 6 центів — до $66,41 за барель, а West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 4 центи — до $64,54 за барель.

Минулого тижня Brent зросла на 4%, а WTI — на 6,2%, що стало першим тижневим зростанням після трьох тижнів падіння.

"Сира нафта марки Brent наблизилася до верхньої межі свого торгового діапазону завдяки покупкам, заохоченим зниженням побоювань щодо мит", — зазначив Тім Еванс з Evans Energy.

У США рівень безробіття у травні залишився стабільним, що збільшило ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) й підтримало зростання ринку.

Водночас зростання експорту Китаю у травні сповільнилося до тримісячного мінімуму, а дефляція на заводських порогах досягла найгіршого рівня за два роки.

Крім того, імпорт сирої нафти до Китаю скоротився до найнижчого добового рівня за чотири місяці, оскільки державні й незалежні нафтопереробні заводи пройшли масштабне технічне обслуговування.

Перспектива торговельної угоди між США й Китаєм, яка могла б підтримати економічне зростання й попит на нафту, компенсувала побоювання збільшення пропозиції ОПЕК+ після того, як група 31 травня оголосила про чергове значне підвищення видобутку в липні.

За оцінкою HSBC, ОПЕК+ прискорить зростання постачання у серпні й вересні, що може збільшити ризики зниження прогнозованої ціни на Brent в четвертому кварталі 2025 року.