Ринок нафти зреагував на телефонну розмову лідерів США та Китаю

Ціни на нафту зросли більш ніж на один відсоток після повідомлень про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 85 центів, або 1,3 %, до 65,71 долара за барель. Американська нафта WTI додала 97 центів, або 1,5 %, до 63,82 долара.

Це відбулося на тлі попереднього падіння цін через зростання запасів пального в США, що сигналізує про зниження попиту в найбільшій економіці світу.

Аналітики зазначають, що додатковий тиск на ринок спричинили зниження цін Саудівською Аравією для азійських покупців та плани ОПЕК+ збільшити видобуток на 411 тис барелів на добу в липні. Проте ці чинники були переважені побоюваннями щодо геополітичної нестабільності, зокрема лісовими пожежами в Канаді.

Додатково інвестори стежать за показниками ринку праці в США та впливом торговельної політики на майбутній попит на енергоносії.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися після того, як у США зросли запаси бензину та дизельного пального більше, ніж очікувалося, а Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для азійських покупців у липні.

Американські нафтові компанії скорочують витрати та зупиняють бурові установки через мита Дональда Трампа, які підвищили витрати, а також падіння цін на нафту, що зменшує прибутки.