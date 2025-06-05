Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ринок нафти зреагував на телефонну розмову лідерів США та Китаю

Олексій Артемчук — 5 червня, 18:51
Ринок нафти зреагував на телефонну розмову лідерів США та Китаю
Фото: Getty Images

Ціни на нафту зросли більш ніж на один відсоток після повідомлень про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 85 центів, або 1,3 %, до 65,71 долара за барель. Американська нафта WTI додала 97 центів, або 1,5 %, до 63,82 долара.

Це відбулося на тлі попереднього падіння цін через зростання запасів пального в США, що сигналізує про зниження попиту в найбільшій економіці світу.

Аналітики зазначають, що додатковий тиск на ринок спричинили зниження цін Саудівською Аравією для азійських покупців та плани ОПЕК+ збільшити видобуток на 411 тис барелів на добу в липні. Проте ці чинники були переважені побоюваннями щодо геополітичної нестабільності, зокрема лісовими пожежами в Канаді.

Додатково інвестори стежать за показниками ринку праці в США та впливом торговельної політики на майбутній попит на енергоносії.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися після того, як у США зросли запаси бензину та дизельного пального більше, ніж очікувалося, а Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для азійських покупців у липні.

Американські нафтові компанії скорочують витрати та зупиняють бурові установки через мита Дональда Трампа, які підвищили витрати, а також падіння цін на нафту, що зменшує прибутки.

США Китай нафта

нафта

Ринок нафти зреагував на телефонну розмову лідерів США та Китаю
Падіння цін змушує нафтові компанії урізати бюджети
Китай різко скоротив закупівлі іранської нафти: причини

Останні новини