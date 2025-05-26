Drill, baby, drill навпаки: бурові вежі у США зупиняються одна за одною

Американські нафтові компанії скорочують витрати та зупиняють бурові установки через мита Дональда Трампа, які підвищили витрати, а також падіння цін на нафту, що зменшує прибутки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Неочікуване рішення нафтового картелю ОПЕК+ збільшити видобуток ще більше погіршило ситуацію в американському нафтовому секторі, викликавши побоювання нової цінової війни та змусивши аналітиків знизити прогнози виробництва.

Згідно з прогнозами S&P Global Commodity Insights, у 2025 році видобуток нафти в США знизиться на 1,1% — до 13,3 млн барелів на добу. Це пов'язано з тим, що компанії, які ще недавно зробили США найбільшим нафтовим виробником у світі, змушені згортати діяльність через падіння цін на нафту та економічні наслідки торгової політики Трампа.

Це буде перше річне скорочення видобутку за останнє десятиліття, якщо не враховувати 2020 рік, коли через пандемію попит на нафту впав настільки, що ціни опустилися нижче нуля, викликавши хвилю банкрутств у штатах Техас і Північна Дакота.

У п’ятницю ціна нафти в США знову знизилася, завершивши тиждень на рівні $61,53 за барель — це на 23% менше від пікової ціни цього року. За даними опитування Федерального резервного банку Далласа, для того, щоб компанії вийшли хоча б в нуль, їм потрібно щонайменше $65 за барель.

"Зараз головне — просто триматися", — заявив Герберт Фогель, директор компанії SM Energy з Денвера на конференції Super DUG у Форт-Ворті.

Зниження виробництва стане завершенням вражаючого періоду в історії американської енергетики, коли сланцева революція забезпечувала зростання видобутку дешевої нафти й газу, стимулювала економіку, покращувала торговий баланс і зменшувала залежність США від іноземних постачальників, таких як Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК.

Це також дало можливість США запроваджувати санкції проти таких експортерів, як Іран, Росія і Венесуела.

Трамп обіцяє "розблокувати" ще більше буріння та видобутку, щоб забезпечити "енергетичне домінування" США. Але виробництво, яке досягло рекордного рівня за президента Джо Байдена, може впасти ще більше, якщо ціни продовжать падати.

Скотт Шеффілд, колишній керівник великої сланцевої компанії Pioneer Natural Resources, сказав Financial Times, що якщо ціна нафти впаде до $50 за барель, щоденний видобуток у США може зменшитися на 300 тисяч барелів — це більше, ніж виробляють деякі менші країни-члени ОПЕК.

Він додав, що рішення Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) збільшити видобуток — це пряма загроза частці США на світовому ринку.

Читайте також: Трамп планує обвалити нафтові ціни. Наскільки це реально та як вплине на Росію?