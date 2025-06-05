Рынок нефти отреагировал на телефонный разговор лидеров США и Китая

Цены на нефть выросли более чем на один процент после сообщений о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом пишет Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 85 центов, или 1,3 %, до 65,71 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 97 центов, или 1,5 %, до 63,82 доллара.

Это произошло на фоне предыдущего падения цен из-за роста запасов топлива в США, что сигнализирует о снижении спроса в крупнейшей экономике мира.

Аналитики отмечают, что дополнительное давление на рынок оказали снижение цен Саудовской Аравией для азиатских покупателей и планы ОПЕК+ увеличить добычу на 411 тыс баррелей в сутки в июле. Однако эти факторы были перевешены опасениями относительно геополитической нестабильности, в частности лесными пожарами в Канаде.

Дополнительно инвесторы следят за показателями рынка труда в США и влиянием торговой политики на будущий спрос на энергоносители.

Напомним:

Цены на нефть снизились после того, как в США выросли запасы бензина и дизельного топлива больше, чем ожидалось, а Саудовская Аравия снизила цены на нефть для азиатских покупателей в июле.

Американские нефтяные компании сокращают расходы и останавливают буровые установки из-за пошлин Дональда Трампа, которые повысили расходы, а также падения цен на нефть, что уменьшает прибыли.