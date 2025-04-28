Нафта подорожчала на тлі торговельних переговорів між США й Китаєм

Ціни на нафту зросли на початку торгів у понеділок, 28 квітня, але залишаються у невизначеності через торговельні перемовини між США й Китаєм. Перспектива збільшення пропозиції ОПЕК+ також викликає занепокоєння.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $0,22 до $67,09 за барель, американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $0,24, до $63,26 за барель.

Як пише агенство, очікується, що деякі члени ОПЕК+ запропонують групі прискорити зростання видобутку нафти на зустрічі 5 травня.

Очікування надлишку пропозиції й занепокоєння через вплив мит на світову економіку призвели до падіння Brent і WTI більш ніж на 1% минулого тижня.

Ринок був збурений суперечливими сигналами від президента США Дональда Трампа й Пекіна щодо прогресу в деескалації торгової війни, яка загрожує підірвати глобальне зростання.

"Гравці ринку й надалі чекатимуть відлиги у торговельній війні між США й Китаєм", — сказала Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights.

Нагадаємо:

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.

25 квітня представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що консультацій або переговорів з американською стороною на тему митних тарифів Пекін поки що не проводив. Він також зазначив, що США не повинні вводити громадськість в оману.