Нафта подорожчала на тлі торговельних переговорів між США й Китаєм
Ціни на нафту зросли на початку торгів у понеділок, 28 квітня, але залишаються у невизначеності через торговельні перемовини між США й Китаєм. Перспектива збільшення пропозиції ОПЕК+ також викликає занепокоєння.
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $0,22 до $67,09 за барель, американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $0,24, до $63,26 за барель.
Як пише агенство, очікується, що деякі члени ОПЕК+ запропонують групі прискорити зростання видобутку нафти на зустрічі 5 травня.
Очікування надлишку пропозиції й занепокоєння через вплив мит на світову економіку призвели до падіння Brent і WTI більш ніж на 1% минулого тижня.
Ринок був збурений суперечливими сигналами від президента США Дональда Трампа й Пекіна щодо прогресу в деескалації торгової війни, яка загрожує підірвати глобальне зростання.
"Гравці ринку й надалі чекатимуть відлиги у торговельній війні між США й Китаєм", — сказала Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights.
Нагадаємо:
Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.
25 квітня представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що консультацій або переговорів з американською стороною на тему митних тарифів Пекін поки що не проводив. Він також зазначив, що США не повинні вводити громадськість в оману.