Закордонні активи "Лукойлу" хоче викупити консорціум зі США та ОАЕ – ЗМІ

На активи "Лукойлу" націлився консорціум з шейхів та американців

Інвестори зі США, ОАЕ та Катару сформували консорціум для придбання міжнародних активів "Лукойлу", які компанія виставила на продаж після санкцій США.

Про це повідомляє Financial Times.

Американський мільярдер Тодд Боелі, колишній співвласник футбольного клубу "Челсі", має намір перехопити в Carlyle угоду з придбання міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл".

Він сформував консорціум, до якого увійшли впливові гравці з країн Перської затоки та державна Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Міжнародний бізнес "Лукойлу", який у березні оцінювали у 20 млрд дол., виставили на продаж після того, як компанія потрапила під санкції США у жовтні 2025 року.

У січні "Лукойл" домовився про продаж активів компанії Carlyle, однак угода затрималася через очікування остаточного схвалення американської влади.

До консорціуму Боелі також увійшли шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахаян – брат президента Об'єднаних Арабських Еміратів, а також катарська родина мільярдерів Аль-Хаят, яка раніше планувала будівництво курорту в Албанії разом із Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

Очікується, що провідну роль у консорціумі відіграватимуть компанія International Holding Company, що належить шейху Тахнуну, та еміратська Allied Investment Partners. Родина Аль-Хаят отримає меншу частку, тоді як Боелі та DFC контролюватимуть більшість місць у раді директорів.

За словами джерел FT, переговори консорціуму з "Лукойлом" перебувають на "просунутій стадії".

Нагадаємо:

У березні "Лукойл" повністю списав свою частку в Lukoil International GmbH — закордонному бізнесі групи. Збиток від знецінення активів компанія оцінила в 1,7 трлн руб (приблизно 19,8 млрд дол.)