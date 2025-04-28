Нефть подорожала на фоне торговых переговоров между США и Китаем

Цены на нефть выросли в начале торгов в понедельник, 28 апреля, но остаются в неопределенности из-за торговых переговоров между США и Китаем. Перспектива увеличения предложения ОПЕК+ также вызывает беспокойство.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,22 до $67,09 за баррель, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на $0,24, до $63,26 за баррель.

Как пишет агенство, ожидается, что некоторые члены ОПЕК+ предложат группе ускорить рост добычи нефти на встрече 5 мая.

Ожидания избытка предложения и беспокойство из-за влияния пошлин на мировую экономику привели к падению Brent и WTI более чем на 1% на прошлой неделе.

Рынок был возмущен противоречивыми сигналами от президента США Дональда Трампа и Пекина относительно прогресса в деэскалации торговой войны, которая угрожает подорвать глобальный рост.

"Игроки рынка и в дальнейшем будут ждать оттепели в торговой войне между США и Китаем", - сказала Вандана Хари, основательница аналитической компании Vanda Insights.

Напомним:

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.

25 апреля представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что консультаций или переговоров с американской стороной на тему таможенных тарифов Пекин пока не проводил. Он также отметил, что США не должны вводить общественность в заблуждение.