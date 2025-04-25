Китай не проводив торговельних переговорів зі США – МЗС КНР

Консультацій або переговорів з американською стороною на тему митних тарифів Пекін поки що не проводив.

Про це 25 квітня заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь, передає "Інтерфакс-Україна"

"Колега з міністерства комерції і я напередодні чітко відповіли на це запитання: ніяких консультацій або переговорів щодо мит іще не було", - наводить його слова газета Global Times.

Представник МЗС додав, що США не повинні вводити громадськість в оману.

24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить переговори з Китаєм з питань торгівлі після того, як Пекін відмовився від обговорень щодо угоди до скасування всіх односторонніх мит з боку США.

Нагадаємо:

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.