Саудівська Аравія знову запустила одну з найбільших нафтових артерій у світі

Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу East-West після дев'ятиденної зупинки через атаки дронів і може вже у вівторок поновити експорт із порту Янбу на Червоному морі.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела.

Після запуску трубопровід працює на низькій потужності. Saudi Aramco намагається повернути прокачування до 4 млн барелів на добу, однак повне відновлення може зайняти кілька тижнів.

Через перебої з постачанням через Ормузьку протоку Саудівська Аравія перенаправляла East-West близько 4 млн барелів нафти на добу — приблизно 4% світової пропозиції.

Відновлення трубопроводу сприяло падінню нафтових котирувань: Brent подешевшала більш ніж на $2 за барель до найнижчого рівня з 8 вересня.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія зупинила нафтопровід Схід–Захід після атаки дронів. Останніми місяцями ним транспортували 4–5 млн барелів нафти на добу — до 5% світового постачання.

У квітні цей нафтопровід уже зазнавав іранської атаки. Його роботу відновили через кілька днів.