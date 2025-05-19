Ціни на нафту знижуються: причини

Ціни на нафту знизилися в понеділок 19 травня на тлі погіршення кредитного рейтингу США агентством Moody's і слабких економічних показників з Китаю.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на Brent впали на 35 центів, або 0,5%, до 65,06 дол за барель. Американська WTI втратила 26 центів, або 0,4%, і торгується на рівні 62,23 дол за барель.

Ключовим фактором стало зниження суверенного рейтингу США через зростання держборгу до 36 трильйонів дол.

Дані з Китаю теж не надихають: зростання промислового виробництва у квітні сповільнилося, попри те, що результат був кращим за прогнози.

Ринки залишаються обережними, оскільки торговельне перемир’я між США і КНР виглядає тимчасовим, а підхід Дональда Трампа — непередбачуваним.

На ситуацію також впливають невизначеність щодо ядерних переговорів з Іраном і нова напруга між Росією та Естонією — Москва затримала грецький танкер, що вийшов з естонського порту. Крім того, у США впала кількість діючих бурових установок — до найнижчого з січня рівня — 473.

Нагадаємо:

Ціни на нафту прямували до другого зростання за підсумками тижня поспіль, завдяки зниженню напруги в торговельних відносинах між США та Китаєм, але потенційне повернення іранської нафти на ринок обмежувало подальше зростання цін.

15 травня нафта подешевшала більш ніж на 2 дол через припущення про можливу ядерну угоду між США та Іраном, що може послабити санкції і збільшити світову пропозицію.