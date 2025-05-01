Нафта зупинила падіння після заяв Саудівської Аравії та зниження економіки США

Ціни на нафту стабілізувалися на початку торгів 1 травня після попереднього падіння, спричиненого ознаками того, що Саудівська Аравія може збільшити видобуток, та даними, що свідчать про скорочення економіки США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до 61,13 долара за барель.

Ціни на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1 цент, або 0,02%, до 58,22 долара.

У середу ціна на нафту марки WTI закрилася на найнижчому рівні з березня 2021 року.

"Подвійний вплив погіршення попиту та майбутнього розширення пропозиції створив песимістичні перспективи для сирої нафти, причому нафта марки Brent, схоже, вразлива до випробування ціни в 55 доларів за барель", – сказав Сугандха Сачдева, засновник дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі.

Саудівська Аравія повідомляє союзникам та галузевим експертам, що не бажає підтримувати ринок нафти скороченням постачання і може впоратися з тривалим періодом низьких цін.

Кілька членів ОПЕК+ на зустрічі 5 травня запропонують групі прискорити зростання видобутку в червні другий місяць поспіль.

У США економіка вперше за три роки скоротилася у першому кварталі, захлинувшись потоком імпорту, оскільки підприємства поспішили уникнути вищих витрат від тарифів, що підкреслює деструктивний характер часто хаотичної торговельної політики президента Дональда Трампа.

Нагадаємо:

Саудівські чиновники інформують союзників і галузевих експертів, що королівство не має наміру підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання і готове до тривалого періоду низьких цін.

У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.