Саудівська Аравія пригрозила змінити курс: "хай ціни на нафту падають, ми витримаємо"

Саудівські чиновники інформують союзників і галузевих експертів, що королівство не має наміру підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання і готове до тривалого періоду низьких цін.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Ця потенційна зміна в політиці Саудівської Аравії може свідчити про намір збільшити видобуток і розширити частку на ринку — суттєва зміна після п’яти років зусиль щодо балансування ринку шляхом глибокого скорочення видобутку як лідера групи нафтовидобувних країн OPEC+.

Ці скорочення підтримували ціни, що, своєю чергою, сприяло зростанню доходів від експорту нафти, на які покладається багато нафтовидобувних країн.

За словами джерел, Ер-Ріяд обурений тим, що Казахстан і Ірак перевищують встановлені для них цілі видобутку в рамках OPEC+. Ці цілі встановлюються для підтримки балансу між попитом і пропозицією на нафтових ринках.

Після тиску на учасників OPEC+ з вимогою дотримуватися квот і компенсувати надмірний видобуток упродовж останніх місяців, розчарована Саудівська Аравія змінює підхід, повідомили джерела в OPEC+.

У травні Саудівська Аравія наполягала на збільшенні видобутку в межах OPEC+ понад запланований рівень — це рішення сприяло падінню цін на нафту нижче $60 за барель, до мінімуму за чотири роки.

Низькі ціни — погана новина для країн, які покладаються на експорт нафти для фінансування своїх економік.

Хоча такі країни, як Саудівська Аравія, мають дуже низьку собівартість видобутку, їм потрібні вищі ціни на нафту для фінансування державних витрат. Коли ціни падають, багато великих нафтовидобувних країн змушені скорочувати бюджети.

"Саудити, схоже, дають зрозуміти союзникам і експертам, що готові діяти саме так", - пише агентство.

За словами п’яти джерел, упродовж останніх тижнів саудівські чиновники заявляли союзникам і учасникам ринку, що королівство може витримати зниження цін шляхом збільшення запозичень і скорочення витрат.

"Саудити готові до нижчих цін і, можливо, їм доведеться скоротити деякі великі проєкти", — сказав один із джерел. Усі джерела побажали залишитися неназваними через чутливість питання.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія поки що не реагує на заклики Дональда Трампа наростити видобуток, щоб сильно знизити світові ціни на нафту, і навіть вирішила підвищити котирування для європейських та азійських покупців.