Нефть остановила падение после заявлений Саудовской Аравии и снижения экономики США

Цены на нефть стабилизировались в начале торгов 1 мая после предыдущего падения, вызванного признаками того, что Саудовская Аравия может увеличить добычу, и данными, свидетельствующими о сокращении экономики США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или 0,1%, до 61,13 доллара за баррель.

Цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1 цент, или 0,02%, до 58,22 доллара.

В среду цена на нефть марки WTI закрылась на самом низком уровне с марта 2021 года.

"Двойное влияние ухудшения спроса и будущего расширения предложения создало пессимистические перспективы для сырой нефти, причем нефть марки Brent, похоже, уязвима к испытанию цены в 55 долларов за баррель", - сказал Сугандха Сачдева, основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели.

Саудовская Аравия сообщает союзникам и отраслевым экспертам, что не желает поддерживать рынок нефти сокращением поставок и может справиться с длительным периодом низких цен.

Несколько членов ОПЕК+ на встрече 5 мая предложат группе ускорить рост добычи в июне второй месяц подряд, сообщили три человека, знакомых с переговорами.

В США экономика впервые за три года сократилась в первом квартале, захлебнувшись потоком импорта, поскольку предприятия поспешили избежать более высоких затрат от тарифов, что подчеркивает деструктивный характер часто хаотичной торговой политики президента Дональда Трампа.

Напомним:

Саудовские чиновники информируют союзников и отраслевых экспертов, что королевство не намерено поддерживать нефтяной рынок дальнейшими сокращениями поставок и готово к длительному периоду низких цен.

В США валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2025 года снизился на 0,3%, впервые с 2022 года.