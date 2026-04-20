Нафта відреагувала на ризик ескалації на тлі конфіскації США танкера Ірану

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 5% через побоювання, що режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном може зірватися після того, як США захопили іранське вантажне судно.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 5,08 долара, або на 5,62%, до 95,46 долара за барель, а американська West Texas Intermediate торгувалася на рівні 88,86 долара за барель, додавши 5,01 долара, або 5,97%.

У п'ятницю обидва контракти впали на 9% — це стало їхнім найбільшим денним зниженням з 18 квітня — після того, як Іран заявив, що прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку відкритий на час дії перемир'я, а президент США Дональд Трамп сказав, що Іран погодився більше ніколи не перекривати протоку.

"Менш ніж за 24 години після п'ятничної заяви про "повне відкриття" вже з'явилися танкери, по яких відкрив Корпус вартових ісламської революції, що знову посилило страхи судновласників перед виходом", — сказала старша аналітикиня нафтового ринку Sparta Commodities Джун Го.

"Ринкові фундаментальні чинники погіршуються, оскільки 10–11 мільйонів барелів сирої нафти на добу залишаються заблокованими".

Сполучені Штати заявили в неділю, що захопили іранське вантажне судно, яке намагалося прорвати блокаду, тоді як Іран пообіцяв відповісти, на тлі зростання побоювань щодо відновлення бойових дій.

Тегеран також заявив, що не братиме участі в другому раунді переговорів, який США сподівалися розпочати до завершення цього тижня двотижневого перемир'я з Іраном.

Сполучені Штати зберігають блокаду іранських портів, тоді як Іран спершу зняв, а потім знову запровадив власну блокаду протоки, через яку до початку війни майже два місяці тому проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Нагадаємо:

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.