Електроенергія в Європі дорожчає через ризики на АЕС Франції

Ціни на електроенергію в Європі зросли після повідомлень про нові ознаки корозії на французькому ядерному реакторі.

Про це пише Bloomberg.

Компанія Electricite de France SA повідомила про можливі сліди "корозії під напругою" на трубах реактора Civaux 2 у центральній Франції. У 2022 та 2023 роках EDF вже зупиняла частину атомних станцій через подібні проблеми, що призвело до різкого зростання цін на енергію на тлі зменшення постачання російського газу.

Французький регулятор ASNR заявив у вівторок, що ознаки корозії знову були виявлені. У відповідь на це французький контракт на електроенергію на рік зріс на 8,4% – до 67,50 євро за мегават-годину, найвищого рівня з лютого. Серпневий контракт подорожчав на 13%.

Зростання цін відзначено також у Німеччині та Великій Британії, які залежать від імпорту електроенергії з Франції. Контракт у Німеччині підвищився на 2,92% – до 89,40 євро за мегават-годину.

Як повідомляє La Tribune, реактор Civaux 2 зупинено з початку квітня для технічного обслуговування, і тепер його запуск може бути відкладено. EDF зазначає, що результати перевірки труб ще не завершено.

Попри відновлення після попередньої енергетичної кризи, європейський ринок залишається вразливим до проблем у найбільшій атомній енергетичній системі регіону.

Нагадаємо:

Інвестиції у викопне паливо у 2025 році зменшаться вперше з часів пандемії Covid-19.

Прибутковість сонячної енергетики в Європі стрімко знижується.