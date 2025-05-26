Ціни нижче нуля: весна обвалила прибутки сонячних електростанцій в Європі

Прибутковість сонячної енергетики в Європі стрімко знижується.

Про це пише Bloomberg.

Через рекордно сонячну весну, яка збіглася з масовим введенням нових СЕС, виробництво перевищує попит — а ціни падають, іноді навіть нижче нуля.

Найгостріше ситуація проявилася в Іспанії. Тут так званий коефіцієнт уловлювання — показник прибутковості генерації — цього місяця опустився до 7%. Рік тому він був 43%. У Франції — до 13%. Для порівняння, у Німеччині він перевищує 30%.

За даними BloombergNEF, потужність СЕС в Іспанії вже перевищила 50 ГВт — у шість разів більше, ніж 10 років тому. У Франції — зростання майже вп’ятеро. Але таке стрімке нарощування потужностей, за відсутності достатніх систем зберігання, створює профіцит енергії. Надлишок, який не встигають акумулювати, обвалює ціни.

Іспанські станції навіть змушені були знизити виробництво, щоб стабілізувати мережу після великого відключення у квітні. У цей же час вироблення енергії на газових ТЕС зросло.