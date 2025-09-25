Окупаційна влада пояснила, чому в Криму виникли перебої з постачанням палива

Перебої з паливом у Криму виникли через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії.

Про це заявив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"Вживаються всі необхідні заходи. Упродовж двох днів планується забезпечити автозаправні станції необхідним обсягом бензину марки АІ-95. Протягом двох тижнів буде вирішено питання щодо наявності бензину марки АІ-92", – повідомив він.

Аксьонов попросив кримчан та гостей півострова "набратись терпіння".

Нагадаємо:

За інформацією розвідки, у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.