Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів

Віктор Волокіта — 5 травня, 18:52
Кіришський НПЗ у Ленінградській області
Другий за величиною нафтопереробний завод Росії - Кіришський НПЗ у Ленінградській області - припинив переробку у вівторок, 5 травня, після атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Внаслідок удару виникла пожежа, а ушкоджень зазнали три з чотирьох установок первинної перегонки нафти, а також кілька вторинних технологічних агрегатів.

Потужність Кіришського НПЗ – близько 20 млн тонн, або близько 400 000 барелів на день.

Останніми роками він переробляв близько 18 млн тонн щорічно, що становить близько 7% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

У російській Ленінградській області заявили про атаку дронів у ніч на 5 травня, внаслідок якої виникла пожежа в Кіришах, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Від початку року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах, що вже коштувало РФ понад 7 млрд доларів.

