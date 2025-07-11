Международное агентство сомневается, что РФ сможет поддерживать нынешнюю добычу нефти

Ухудшение российского экспорта нефти и нефтепродуктов ставит под сомнение способность России поддерживать свои производственные мощности.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg.

Объемы вывоза как нефти, так и продуктов из нее оставались в июне "на исключительно низких уровнях", на пятилетнем минимуме для этого времени года. При этом ситуация с поставками ухудшалась в течение большей части 2024 и 2025 годов.

Это "ставит под сомнение способность России поддерживать свои мощности по добыче" нефти, говорится в отчете МЭА.

Ежедневные объемы отгрузки нефти в июне составили 4,68 млн баррелей, а нефтепродуктов - 2,55 млн. Совокупная же добыча сырья была 9,19 млн в сутки, по данным МЭА. Россия после начала войны в Украине засекретила свою статистику.

Данные отслеживания судов Bloomberg также указывают на падение российского морского экспорта сырой нефти, который в прошлом месяце достиг самого низкого уровня с февраля.

В то же время по оценкам Bloomberg, в июне объем работы нефтеперерабатывающих заводов РФ оставался на должном уровне, несмотря на сезонное техническое обслуживание, что уменьшило морские поставки.

Напомним:

Количество так называемого "теневого флота" России выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 в начале 2025 года, в зависимости от метода подсчета.