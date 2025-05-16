Мінекономіки хоче відновити роботу газовидобувних компаній Новинського

Міністерство економіки України виступає за відновлення роботи газодобувних підприємств групи Smart Holding на Полтавщині та Харківщині, зупиненої через санкції до акціонера компанії Вадима Новинського.

Про це сказала директорка департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки Ярослава Максименко під час дискусії за круглим столом "Українські надра під санкціями та арештами: виклики, висновки, майбутнє", відповідаючи на заклик генерального директора групи Smart-Holding Івана Герасимовича "почути бізнес", який хоче працювати в Україні.

"Якщо ми говоримо про економіку України й про українські підприємства, які працюють на економіку України, і про унеможливлення впливу підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників на українські підприємства, то Мінекономіки цілком розділяє позицію, що українські підприємства мають працювати на Україну", - сказала вона, чиї слова цитує "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу Герасимович закликав ухвалити відповідне "коригуюче рішення".

"Санкції спрямовані на те, щоб позбавити державу-агресора, російську федерацію, ресурсів для війни в Україні. Правильно? Все, що позбавляє їх ресурсів, це все добре. Якщо санкції застосовані так, що вони позбавляють ресурсів власну державу, то тут необхідно знаходити рішення, яке б вирівняло ситуацію та давало можливість навпаки підтримувати нашу армію та наших військових", - сказав він.

Під час дискусії Герасимович, акцентуючи увагу на меті санкцій, зазначив, що зараз Україна вимушено купляє в Угорщині та Словаччині російський газ, не даючи підприємствам в Україні добувати український газ.

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Нагадаємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського.

У 2023 році Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Наприкінці січня 2025 року група Smart Energy через припинення дії трьох спеціальних дозволів зупинила роботу.

Гендиректор Smart Holding Іван Герасимович заявив, що газовий бізнес групи сьогодні не коштує нічого, але за певних умов може оцінюватись у 300 млн доларів.

За найгіршого сценарію зупинка компаній групи Smart Holding і вимушене звільнення людей може відбутись вже у травні.