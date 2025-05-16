Минэкономики хочет возобновить работу газодобывающих компаний Новинского

Министерство экономики Украины выступает за возобновление работы газодобывающих предприятий группы Smart Holding на Полтавщине и Харьковщине, остановленной из-за санкций к акционеру компании Вадиму Новинскому.

Об этом сказала директор департамента политики собственности и санкций Минэкономики Ярослава Максименко во время дискуссии за круглым столом "Украинские недра под санкциями и арестами: вызовы, выводы, будущее", отвечая на призыв генерального директора группы Smart-Holding Ивана Герасимовича "услышать бизнес", который хочет работать в Украине.

"Если мы говорим об экономике Украины и об украинских предприятиях, которые работают на экономику Украины, и о невозможности влияния подсанкционных конечных бенефициарных владельцев на украинские предприятия, то Минэкономики полностью разделяет позицию, что украинские предприятия должны работать на Украину", - сказала она, чьи слова цитирует "Интерфакс-Украина".

В свою очередь Герасимович призвал принять соответствующее "корректирующее решение".

"Санкции направлены на то, чтобы лишить государство-агрессора, российскую федерацию, ресурсов для войны в Украине. Правильно? Все, что лишает их ресурсов, это все хорошо. Если санкции применены так, что они лишают ресурсов собственное государство, то необходимо находить решение, которое бы выровняло ситуацию и давало возможность наоборот поддерживать нашу армию и наших военных", - сказал он.

Во время дискуссии Герасимович, акцентируя внимание на цели санкций, отметил, что сейчас Украина вынужденно покупает в Венгрии и Словакии российский газ, не давая предприятиям в Украине добывать украинский газ.

Читайте также: Руководитель бизнеса Новинского: "Андрей Ермак, я вас прошу, будьте умным человеком"

Напомним:

СНБО 2 декабря 2022 года ввел санкции в отношении бывшего народного депутата Вадима Новинского.

В 2023 году Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

В конце января 2025 года группа Smart Energy из-за прекращения действия трех специальных разрешений остановила работу.

Гендиректор Smart Holding Иван Герасимович заявил, что газовый бизнес группы сегодня не стоит ничего, но при определенных условиях может оцениваться в 300 млн долларов.

При худшем сценарии остановка компаний группы Smart Holding и вынужденное увольнение людей может состояться уже в мае.