Керівник бізнесу Новинського: "Андрій Єрмак, я вас прошу, будьте розумною людиною"

В інтерв'ю ЕП генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович розповів про пропозиції продати бізнес, невдоволення публікаціями Новинського та спроби поговорити з формально другою людиною в країні.

Якщо комусь періодично потрібна візуалізація виразу "зовнішність оманлива", йому варто зберегти це інтерв'ю. Це стосується і головного героя матеріалу Івана Герасимовича, який виглядає як професор Єльського університету, а насправді був генерал-майором СБУ. І, власне, очолюваної Герасимовичем бізнес-групи Smart Holding, яку створив ключовий партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський.

Візуальний образ імперії Новинського не змінився: у Smart, як і до війни, входять понад сотню компаній. Головний офіс групи, як і раніше, розташований у центрі Києва, та реальний стан справ добре ілюструє задній двір споруди: під навісом припадають пилом арештовані преміальні авто, а в самій будівлі порожньо.

"Щоб ви просто уявляли, у яких умовах ми живемо. Наші компанії не можуть піти в банк взяти кредит, не отримують відшкодування ПДВ, не мають права брати участь у державних тендерах", – описує ситуацію Герасимович.

В СБУ він розслідував отруєння та вбивства. Власне, майже ті самі завдання, тільки в економічній площині, стоять перед головою Smart Holding зараз. Бізнес групи "отруєний" державними санкціями проти Новинського і якщо найближчим часом нічого не зміниться, недалеко до її смерті.

У такій ситуації символічні ключі від бізнесів Smart, що висять на стіні кабінету Герасимовича, скоро можуть бути передані до державного управлінця – АРМА. Утім, навіть тоді герой інтерв'ю не залишиться без діла. Інакше навіщо б на його столі лежав рекламний буклет болгарського курорту "Інвестуйте в Dinevi Resort"?

Про передавання Smart Holding кіпрському адвокату, автомати та уран

— Ви очолили "Смарт холдинг" у 2024 році. Від кого була ця пропозиція?

— Від Андреаса Софоклеуса. Він один з найвідоміших на Кіпрі професійних адвокатів, які надають послуги багатьом українським компаніям. Звідки він узявся в Smart? Дуже проста історія. Багато з українських бізнесменів для захисту своєї власності відкривали компанії на Кіпрі і структурували власність таким чином, щоб вона була зареєстрована за англійським правом. Це давало більший захист.

— Коли Новинський вирішив передати бізнес в управління Софоклеусу?

— У 2013 році, коли вирішив іти в депутати, займатися політикою. Новинський платив йому за функцію управління бізнесом, крім однієї функції – розпорядження. Тобто Софоклеус не міг продати бізнес без Новинського.

Андреас Софоклеус

— До призначення на теперішню посаду ви десять років очолювали службу безпеки Smart. Цю посаду вам пропонував Новинський?

— Ні. Новинський пішов у політику у 2013 році. Я прийшов у Smart у 2014-му. Мені пропозицію зробив Ігор Васильович Дріжчаний, який був радником Новинського. У мене якраз закінчився попередній п’ятирічний контракт з компанією Terrafood.

— На момент вашого приходу в Smart цю групу очолював Олексій Пертін. Після нього були Олексій Тимофєєв, а пізніше – Юлія Кірьянова. Чому зі зміною керівника групи не змінювався голова служби безпеки, тобто ви?

— Зі зміною генеральних директорів кістяк команди зберігався і працював протягом багатьох років. Наприклад, Кірьянова до призначення генеральним директором була фінансовим директором.

— Який найбільш яскравий випадок трапився під час вашої роботи на посаді голови служби безпеки групи?

— Якось у наш центральний офіс приходив з пістолетом Вагоровський (співвласник торгової мережі "Амстор" та колишній партнер Новинського Володимир Вагоровський – ЕП). Новинський його хрестив, вони були партнерами за "Амстором". Довелося його виставити.

— Нетривіальність завдання була в тому, щоб відібрати пістолет на вході?

— Ні. Він заходить з пістолетом в офіс. Новинський побачив, каже: "Чого ти з пістолетом до мене прийшов, ти нормальна людина?". Вагоровський відповідає: "Такий час, бачиш". Новинський каже: "Так не ходи, винеси, віддай охоронцю". Така була в нас історія з пістолетом. А так до нас і з автоматами приходять.

— До "Смарт холдингу" ви 16 років працювали в СБУ. Чим там займалися?

— Перша справа – убивство Георгія Гонгадзе. Ми працювали з Романом Шубіним, це був колишній начальник Головного слідчого управління. Він, на жаль, загинув.

Друга справа – записи голосу Леоніда Кучми, зроблені Миколою Мельниченком. Це було масштабне розслідування, було багато версій, дуже цікаво. Я тоді працював у контррозвідці і займався контррозвідувальним захистом вищих органів влади. Нас, правда, тоді ближче шлагбаума на Банковій не пускали до Мельниченка.

Останньою моєю справою, з якої я пішов з СБУ, було розслідування отруєння Віктора Ющенка. Тоді Ігор Дріжчаний був головою СБУ (з вересня 2005 року по грудень 2006 року – ЕП), Валентин Наливайченко був першим заступником, він був куратором ДЗНД – департаменту захисту національної державності.

— Наскільки потужно тоді на СБУ впливала ФСБ?

— Якщо говорити про контррозвідку, то відділу, який би протидіяв Росії, вивчав та усував загрози з боку ФСБ, Служби зовнішньої розвідки та ГРУ ГШ, не було.

— Який найнебезпечніший випадок з вами трапився під час роботи в СБУ?

— Контрабанда ядерних матеріалів. У нас було кілька операцій поспіль з цезієм, ураном, ТВЕЛами, так званими таблетками, збагаченими ураном.

Іван Герасимович: "З шести бізнес-напрямків у нас є один, який працює в плюс, це газовидобувний бізнес" Дмитро Рясний, ЕП

— Що це було?

— У 1994-1995 роках були канали контрабанди. Один ішов через Казахстан, другий – з Росії. Ми затримували контрабандистів на словацькому кордоні. Чехи підставили свого агента і ми витягли на себе цей канал контрабанди.

Спочатку ми витягли людей, які везли цезій. Його перевозили в контейнері в "Жигулях". Коли ми його вичислили і прилад показав велике випромінювання, я запам’ятав, що дивлюся на цю хреновину, розумію, що вона погана для мене, і не знаю, що з нею робити. Треба було контейнер відвести в Інституті ядерної фізики. А хто буде везти? У нас був полковник Прокопов, уже у віці, у нього троє дітей. Ми кажемо: "Пане полковнику, у вас уже троє дітей, везіть". А він добряк був і повіз.

Потім ще була аналогічна історія з десятьма кілограмами ТВЕЛів.

— Чи правда, що ваша попередниця Юлія Кірьянова пішла зі Smart у 2024 році зі словами "я втомилась боротися"?

— Ні, вона "боротися" не сказала. Напередодні в нас з нею була довга розмова. Вона сказала, що витратила багато сил і вирішила, що їй треба більше уваги приділити сім'ї. Так вона сказала. З цього я зробив висновок про втому.

Про збитки, арешти та пропозиції продати бізнес

— Що зараз собою являє Smart Holding?

— Уся група – це понад сто компаній. Їх умовно можна розділити на дві основні купки. Перша – це компанії, у яких у нас 100% або мажоритарна частка, 50% плюс. Друга – це компанії, у яких у нас міноритарна частка – до 25%.

Зрозуміло, що головний фокус на ці компанії, які в Україні, які структуровані в шість бізнесів: газовидобування, нерухомість, компанія "Верес", "Наваль парк", суднобудівництво і судноремонт, дві верфі – у Херсоні та Миколаєві.

— У якому стані ці бізнеси?

— У критичному або близькому до критичного, точно. З шести бізнес-напрямків у нас є один, який працює в плюс, це газовидобувний бізнес. За 2024 рік п'ять бізнесів показали мінус 100 мільйонів гривень, газовий – плюс 1,1 мільярда.

Бізнес "Вересу" має системну проблему, яка пов'язана з умовами роботи таких компаній в Україні, тому що головне – це мережі (ритейл – ЕП). У мереж кабальні умови, відстрочка платежу становить 120 діб. Тобто ти продав, а гроші отримав через чотири місяці. Чотири місяці маєш десь брати гроші, щоб працювати.

Суднобудівництво – це наш біль. У Херсоні зараз повністю все руйнується. Ми тільки фіксуємо збитки і, на жаль, більше нічого робити не можемо.

— Газовий бізнес досі генерує прибутки?

— Зараз він нічого не генерує, бо зупинений.

— Блокування газового бізнесу почалося не в цьому році. Завдяки чому ви продовжували отримувати від нього прибуток?

— Завдяки розблокуванню газового бізнесу. Ми мали зупинені ліцензії.

У нас газовий бізнес представлений компанією Enwell Energy. Це британська компанія, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі. У її структурі в Україні є компанія "Регал петролеум корпорейшн (юкрейн) лімітед". Також є компанія Smart Еnergy, у якої є підприємство "Укргазвидобуток".

Почалася історія з ліцензіями, яка призвела до того, що частина бізнесу була зупинена, а частина ще працювала. Це було пов'язано з плутаниною в державних реєстрах, яка була наслідком незаконних, як ми тепер знаємо, дій Мінʼюсту.

Вони змінили кінцевого бенефіціарного власника газових компаній: згаданих вище кіпріотів на Новинського. Якщо в тебе кінцевий бенефіціар (такий як Новинський) під санкціями, то, відповідно до законодавчих змін, тобі зупиняють ліцензію.

— Зараз усі бізнеси Smart арештовані?

— Є кримінальне провадження, яке було за фактом передавання активів Новинським у траст. Згідно з матеріалами провадження, коли Новинський передав траст Андреасу Софоклеусу, певні ентузіасти в спецслужбі кваліфікували Софоклеуса як представника держави-агресора, Російської Федерації. Однак Софоклеус Росію ніколи не представляв, йому навішали цей ярличок.

Передавання активів у траст стало називатися "пособництвом державі-агресору". За матеріалами справи, пан Новинський передав свої активи представникам Росії.

— Тобто бізнеси арештовані?

— Арештовані корпоративні права. 10 квітня 2023 року після того, як Мін'юст вніс оці незаконні зміни до Єдиного державного реєстру, викресливши звідти наші трасти, які реально є, і вписавши туди Новинського, "забетонували" цю історію.

Заарештували наші гроші в Сбербанку Росії, що ліквідовується. У нас там було 196 мільйонів гривень. Гроші нам не повертають, бо, як написано в матеріалах справи, вони можуть бути використані на повалення конституційного ладу в Україні.

Заарештували всю нашу нерухомість та газ у сховищах, заборонили реєстраційні дії. Легітимним з точки зору внесення в держреєстр я став кілька днів тому. Ми весь цей час боролися за право відобразити в реєстрі зміну директора. Така дурня.

Іван Герасимович: "Люди хотіли купити весь наш газовий бізнес за 50 мільйонів євро. Ми питаємо в них: "У чому сенс?". Відповідь: "Як у чому? У вас не буде проблем і ви хоч 50 мільйонів будете мати. А так у вас взагалі нічого не буде" Дмитро Рясний, ЕП

— Скільки за останні роки Новинський чи Софоклеус отримували пропозицій про продаж Smart Holding або якогось бізнесу групи?

— У 2023 році перед обшуками таку пропозицію отримувала Юлія Кірьянова. До неї приїхав якийсь хлопець Владислав Колак.

Потім були якісь посередники, які пропонували дуже дивну угоду. Ми її назвали "непристойна пропозиція": люди хотіли купити весь наш газовий бізнес за 50 мільйонів євро. Це при тому, що в нас тоді тільки на рахунках було 150 мільйонів євро. Ми питаємо в них: "У чому сенс?". Відповідь: "Як у чому? У вас не буде проблем і ви хоч 50 мільйонів будете мати. А так у вас взагалі нічого не буде".

Коли Юлія розповіла мені про цю "непристойну пропозицію", як вона це назвала, я сказав: "Слухай, це херня повна".

— Зазвичай з такими пропозиціями приходять представники влади.

— Ми шукали, проводили розслідування, щоб знайти, куди це виведе, на владу.

— Дійшли до будинку з химерами (споруда поруч з Офісом президента) і повернули?

— Трохи лівіше зайшли, але дійшли. Проте явних ознак не було.

— Проблеми посилилися після відмови від цієї пропозиції?

— Звичайно. До цього в нас було одне кримінальне провадження, а після їх візиту з'явилося кримінальне провадження №248. У його рамках були арештовані всі наші корпоративні права, уся нерухомість та були вжиті всі обмежувальні заходи.

— Якщо Новинський вирішить продати бізнес, то як це відбуватиметься?

— Він не має права продати свій бізнес. Як я вже казав, він віддав усі свої активи в безвідкличний дискреційний траст. У трасті п'ять людей, які керують усім. Вони ухвалюють рішення, розпоряджаються активами. У Новинського ніяких прав немає. Якщо він зараз захотів би це все повернути назад, у нього такої опції немає. Якщо люди пропонують Новинському щось купити або продати, то це шлях в нікуди.

— Він скаже трасту: "Я вирішив продати". Невже його хтось проігнорує?

— Це буде пустим звуком. Завдання Софоклеуса – зберегти ці активи, щоб передати нащадкам, яких Новинський прописав в угоді. Я не читав угоду, тому що в бізнесі є поняття: знай те, що тобі потрібно. Я туди не йшов, але я точно знаю, що в Новинського, і ми це вивчали кілька разів, немає опції зупинити це і завтра сказати: "Софоклеусе, дякую, покерував – досить, поверни мені все назад".

Він підписав з ним угоду за законами Європейського Союзу і ця угода – не папірець якийсь, а зобов’язання. Він не може просто так зробити.

— Що має зробити Новинський, аби повернути право продажу свого бізнесу або, наприклад, передати його своїм дітям?

— Для цього треба, щоб ті умови, які вони прописали в угоді, були виконані. Я не знаю цих умов, я не брав участі в підписанні. Це не мій рівень.

— Скільки зараз коштує газовий бізнес групи?

— Нуль. Якщо немає ліцензії, то який це бізнес? У тебе немає дозволу на роботу. Що таке ліцензія? Це дозвіл на видобуток з надр. Немає дозволу – немає надр.

Про невдоволення Новинським, ціну Smart Holding та Єрмака

— Чи правда, що Новинський зараз живе в Хорватії?

— Так, абсолютно.

— Коли його бачили чи спілкувалися з ним?

— Минулого тижня. Мабуть, буде питання, про що спілкувався.

— Відчувається, що ви генерал СБУ.

— Три класи освіти.

— Три вищі класи освіти (закінчив Вищі військові курси контррозвідки в Новосибірську та вище військово-політичне авіаційне училище в Кургані).

— Так, у мене 3,5 вищих.

— Розкажіть уже, про що говорили.

— Якось на початку 2025 року він написав пост з певною критикою і я йому висловив свої думки з приводу "правильно чи неправильно".

— Невдоволення.

— Так, невдоволення певне. У нас була досить відверта розмова. Після цього ми тривалий час не спілкувалися.

— Минулого тижня він дзвонить вам чи ви йому?

— Ні. Спочатку в нас був довгий розрив, ми не спілкувалися, коли я емоційно висловився і ми поговорили. Я сказав, що треба трошки обережніше, бо як тільки він щось напише, то в мене "прилітає": у мене обшуки, люди.

Це традиційна історія для Smart, бо головним джерелом загрози для бізнесу був засновник, який був у політиці, опозиційний, а потім – у релігії. Усе, що з ним відбувалося, позначалося на бізнесі. З цією проблемою ми живемо багато років.

Я розумію так: якщо в тебе є питання до людини – розбирайтеся з людиною. Ми як бізнес до чого тут? Насправді є питання до нього, а проблеми створюються в нас.

Вадим Новинський Ельдар Сарахман, УП

— Так про що ви спілкувалися минулого тижня?

— Коли оголосили про підозру Новинському і підозру принесли в нашій справі щодо компаній групи, я з ним мав розмову на цю тему.

Я йому сказав: "Дивіться, вам оголошують підозру, але мені її ніхто не вручав. З практики – наступними кроками вас почнуть розшукувати. Моя порада: з огляду на наші тривалі відносини, повагу і так далі, будь ласка, зробіть правильні кроки. Візьміть правильних адвокатів, зверніться до слідства, Генеральної прокуратури, ДБР і поясніть їм, де ви і що ви. Зробіть усе, щоб відповісти на їхні питання".

Я так зробив, бо мені почало писати листи ДБР: от вам повістка для Новинського, вручіть її йому. Я їм написав, що Новинський не працює у Smart Holding, Новинський не орендує кабінет (раніше він орендував тут приміщення), Новинський не є нашим співробітником, не є навіть кінцевим бенефіціарним власником. Що стосується Smart Holding: от вам рішення Верховного Суду, апеляційного і першої інстанції, будь ласка. З цього приводу в мене було з ним спілкування, я йому дав своє бачення, як, я вважаю, правильно.

— Він вас послухав і що каже?

— Добре. Він надав матеріали в Генпрокуратуру щодо того, де перебуває.

— Він ставив вам питання? Крім Бога, його ще щось цікавить в житті?

— Період перед Пасхою – дуже відповідальний у церковних людей. Вони моляться більше, ніж зазвичай, тому моя розмова з Новинським була не така тривала.

— На фоні телефонної розмови був хор?

— Ні, не було. Може, я б і хотів про щось поговорити, але в нього були інші плани.

— Тобто щодо бізнесу він не ставив вам жодних питань?

— Щодо бізнесу нема питань.

— Ідеальний власник.

— Він не власник, тому й нема. Софоклеус щодня мене довбає дзвінками. Щодня. Мені здається, що мої попередники були в більш вигідній ситуації, ніж я. Новинський як власник точно не влізав в "операційку", як це робить Софоклеус. Може, у нього така гіпердумка, що він за все відповідає і повинен ухвалювати рішення. Я його розумію, тому що він підписує всі рішення на рівні власника материнських компаній, несе за це відповідальність і його люди – також.

— Скільки зараз коштує весь Smart Holding?

— Цікаве питання. Ми можемо піти від зворотного, те, що зробили професійні люди. Здається, останній Forbes писав про 1 чи 1,2 мільярда доларів. Думаю, вони помилилися, десь на два треба поділити, тобто 450-500 мільйонів доларів.

— Скільки коштуватиме ваш газовий бізнес, якщо вирішаться всі проблеми?

— Ми, менеджмент, робили стратегічну сесію, на якій визначали програму до 2030 року. Ми мали програму буріння, програму ремонту свердловин. З урахуванням тієї ситуації ми оцінювали вартість бізнесу близько 300 мільйонами доларів.

— Тобто газовий бізнес Новинського теоретично продається?

— Теоретично – так, а практично ми в якій ситуації? Ми – інвестиційна компанія Smart Holding Cyprus. У нас у портфелі є компанії, бізнеси. Ми їх розвиваємо і ми, відповідно, купуємо та продаємо. У цьому суть інвестиційної діяльності.

Якщо за газовий бізнес запропонують гарну ціну, то я, звичайно, його продам. Що сьогодні? До нас приходять, а я не можу нічого продати. Ми впираємося в арешт корпоративних прав. Як я можу продати? Ніяк.

— Яким ви бачите вихід?

— Вихід дуже простий: зрозуміти різницю між персоналіями та бізнесом. Якщо люди, які ініціюють певні рішення, зокрема в моїй рідній службі (СБУ – ЕП), будуть зважати на інтереси українців та економіки України, мабуть, будуть інші рішення.

Навіщо блокувати бізнес, знецінювати його, забороняти видобувати газ, коли в країні немає газу, посилаючись на якісь придумані історії про допомогу державі-агресору, і при цьому купувати газ у Словаччині або Угорщині?

Єдина можливість дійти до нормальної ситуації – це щоб люди, які ухвалюють рішення в цій державі на різних рівнях, зрозуміли різницю між персоналіями, бізнесом і людьми, які тут працюють. У нас було 4,5 тисячі людей кілька років тому, зараз 1 587 людей залишилося. Це українці, які працюють. Ми скоротилися більш ніж удвічі. У Запоріжжі ми в десять разів скоротили чисельність.

— Ви не говорили про цю проблему з представниками влади?

— Спілкувалися, авжеж.

— З ким?

— Нашу роботу зупиняють санкції і питання ліцензій на видобуток газу. Говорили з уповноваженим президента з питань санкційної політики Владиславом Власюком.

Іван Герасимович: "Якщо є припущення чи в когось народилося в голові, що ми фінансуємо якісь неправильні речі, – приходьте сюди, я відкрию всі рахунки, будь ласка, контролюйте нас" Дмитро Рясний, ЕП

— Виходу на когось вищого у вас немає?

— З тих, з ким вдалося поспілкуватися, це найвищий рівень.

— З Єрмаком намагалися?

— Писали листи. А як мені з ним поспілкуватися? Якщо ви допоможете, буду радий з ним поспілкуватися.

Я виходив на пресконференцію з Кирьяновою. Це було публічне звернення до влади: поговорімо, не знищуймо український бізнес. Якщо у вас є питання до Новинського – будь ласка, наздоганяйте його, ставте питання, ухвалюйте рішення. За 2,5 року можна було справу направити до суду, отримати вирок, обвинувальний або виправдальний. Замість розслідування маємо постійні проблеми з бізнесом.

У мене абсолютно відкрита позиція: якщо є припущення чи в когось народилося в голові, що ми фінансуємо якісь неправильні речі, – приходьте сюди, я відкрию всі рахунки, будь ласка, контролюйте нас. Є фінмоніторинг, є всі засоби, є агентура.

— Ви намагались достукатися до Єрмака?

— Кожен мій пост у фейсбуці про те, до кого я звертаюся.

— Я не про фейсбук, а про те, що колишніх генералів СБУ не буває.

— Чи використовував я з цією метою своїх колег з СБУ?

— Не те, щоб використовували. Думаю, ви дуже впливова людина.

— Я не знаю, чи я впливовий. Я маю зустрічі з людьми з бізнесу і не тільки з бізнесу, вони знають про наші проблеми. Окремі ще дивуються, що ми досі живі. Навіть так, відверто: "О, ви ще живі?". Я кажу: "Так, ще намагаємося якось дихати".

На одному з форумів, давайте по-чесному, раднику прем’єр-міністра (Наталя Бойко – ЕП) ми озвучили прохання дати нам можливість працювати. Була відповідь, що це питання якогось там політичного вищого рівня.

Про закриття компаній, порятунок і звернення до Єрмака

— Група з початку 2025 року за всіма напрямками працює з мінусом?

— Крім одного. Smart Energy.

— Ви ж сказали, що зараз і вона збиткова.

— Давайте коректно. Підсумки ми підбиваємо за рік.

— Ми не за минулий рік запитуємо.

— Зараз у них є певні кошти на рахунках.

— Я не про кошти на рахунках. Чи генерує якийсь бізнес групи прибуток?

— Щоб відповісти на ваше питання, я маю підбити підсумки за квартал. Тобто ми рахуємо: квартал, квартал, квартал, квартал.

"Ключі" від Smart Holding в кабінеті генерального директора Івана Герасимовича Дмитро Рясний, ЕП

— У вас же є попереднє бачення першого кварталу?

— Попереднє бачення: краще спрацювали команди "Вересу".

— Я не про краще, я про плюс чи мінус.

— Все одно буде мінус.

— За всіма бізнесами?

— Андреас поставив завдання, я його трансформував, коли збирав стратегічну сесію: вийти "в нуль". Якщо у 2024 році в нас мінуси, мінуси, мінуси, то завдяки оптимізаціям, які ми зробили, розраховуємо на "нуль".

Ми дуже скоротилися, дуже багато прибрали зайвого, дуже скоротили наші видатки. Знаєте, криза гарна тим, що ти починаєш бачити те, що погано лежить, що не потрібне і що можна перетворити на гроші. Ми підчищаємо.

У Запоріжжі закривали бізнес, наші дівчата продали старі меблі, кажуть: "Ми 10 тисяч гривень виручили". Кажу: "Нічого собі, оце рівень". За інших умов це можна було б просто викинути. Це спонукає до інших підходів. Чи дотягну до кінця року...

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— У цьому і полягало питання. Якщо весь бізнес групи працює в мінус, то вона потенційно банкрут?

— Кожен місяць – це челендж, кожен. Особливо наступний. Я знайшов певні оптимізаційні шляхи. Не я, а наша команда.

— Продаж меблів?

— Продаж меблів ми вже до цього зробили. Ми знайшли інші варіанти. Травень і червень для мене дуже критичні місяці. Дивіться, усе дуже просто.

У тебе є бізнес, який давав можливість фінансово підтримувати на плаву інші п'ять бізнесів. Зараз у цього бізнесу немає приходу. Тобто в нього на вході нуль. У нього є якийсь там запас, але на вході в нього нуль. Ба більше, я не маю можливості в рамках групи робити певні заходи з фінансової підтримки, щоб витримати, бо є провали. Іде літо. У нас буде сезон за певними бізнесами, де треба багато грошей, щоб потім прожити наступний рік. І ось ці касові розриви мені треба покривати.

— На який час групі вистачить грошей?

— Є три сценарії. Перший – оптимістичний, другий – песимістичний і третій – посередині. Песимістичний сценарій – що це може статися в травні.

— Що таке "це"?

— Зупинка компанії і вимушене звільнення людей.

— Песимістичний?

— Так, у травні. Другий, оптимістичний, що ми до кінця 2025 року дотягнемо і знайдемо для цього можливості. Мій фокус – на оптимістичному.

Середній сценарій – це між кінцем року і травнем. Чого я б’юся за поновлення ліцензії? Тому що це дасть можливість людям зберегти робочі місця, отримувати зарплату і працювати. Тобто мені це дасть можливість утримати компанію на плаву, уникнути того страшного слова, про яке ви кажете: банкрутство.

— Якщо поточна ситуація збережеться, то через пів року Smart Holding банкрут?

— Певні компанії – так. Щоб ви просто уявляли, у яких умовах ми живемо. Що таке зупинка ліцензій, санкції і відповідні арешти? Наші компанії не можуть піти в банк і взяти кредит, щоб протягнути, підживитися грошима з банку. Не можуть.

Наші компанії не отримують відшкодування ПДВ, блокуються ПДВ-накладні. Наші компанії не можуть брати участь у державних тендерах, хоча "Верес" годував наших захисників у 2022 році, дуже класна продукція була за їхніми відгуками.

Ми не інвестуємо в газовий бізнес. У нас була свердловина №119, ми її закрили і в результаті 400 мільйонів кубометрів газу залишилися в землі. Якщо відкриємо – там буде вода. Її треба постійно відкачувати, а ми не можемо, бо свердловина має бути відкрита. А за законом, якщо зупинена ліцензія, маєш закрити свердловину. Якщо до кінця року не будуть розблоковані газові ліцензії, буде завал.

Іван Герасимович: "Андрій Борисович, будьте добрі, поверніться до нас як до бізнесу обличчям, поверніться чим завгодно до інших людей, а до нас обличчям" Дмитро Рясний, ЕП

— Що ви називаєте завалом?

— Закриття компаній, звільнення людей.

— Якщо до цього дійде, то, можливо, групу врятує Новинський? Наприклад, привезе фізичну масу грошей.

— По-перше, я не знаю, скільки в нього тієї фізичної маси. Якщо достатньо, то я просто не розумію, у який спосіб він це може зробити. Швидше, є сценарій, коли наші трасти підживлять нас грошима з Кіпру.

— Цей сценарій є?

— Є.

— І де вони ці гроші беруть?

— Є ж на рахунках. Трасти отримали не тільки активи в управління. Наприклад, у Smart Energy в Нідерландах є кошти на рахунках.

— Ви рахували збитки групи від війни? Плануєте подавати позов до Росії?

— Ми подали 19 позовів до ЄСПЛ. Ці позови ми заявили, а потім, згідно з порядком, ти маєш задокументувати ці збитки і представити документи на підтвердження. Але як оцінити, наприклад, що зруйновано в Херсоні? Ми не можемо навіть зайти подивитися, у якому стані наше підприємство.

— Попередньо оцінюєте сотнями мільйонів доларів чи десятками?

— Десятками мільйонів.

— Якби зараз навпроти вас сидів Андрій Єрмак, що б ви йому сказали?

— Якби я мав можливість поговорити з Андрієм Борисовичем Єрмаком, я б, дивлячись йому в очі, сказав: "Андрію Борисовичу, я вас прошу, будьте мудрою, розумною людиною, зрозумійте, поверніться до нас обличчям. Коли ви дивитеся на нас, на Smart, будь ласка, щоб у вашій уяві були ми, а не Новинський, інакше в нас буде погана ситуація. Ухваліть рішення, дайте відповідні поради чи вказівки, як воно у вас працює, щоб ми просто могли працювати. З Новинським розберетеся, я в це вірю, є професійні люди, будь ласка. Але зробіть різницю між нами і ним, і дайте нам, нашим людям, просто працювати і вижити в цій історії. Якщо ви це зробите, точно, я думаю, що все буде гаразд. Якщо ні – буде набагато важче".

— У вас вже промова готова, залишилось тільки зустрітися.

— Я готуюся до зустрічі з ним щодня. Знаєте, є така цікава книжка "У тебе є три хвилини". В Андрія Борисовича, а тим більше в президента, багато інших питань. Але мені це болить більше, і я тому намагаюся хоч якось достукатися і сказати: будьте добрі, поверніться до нас як до бізнесу обличчям, поверніться чим завгодно до інших людей, а до нас обличчям.