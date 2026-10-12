Росія атакувала газовидобуток на Харківщині, пошкоджене критичне обладнання
Росія атакувала об'єкт газовидобутку
Фото: Нафтогаз
Вночі Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.
"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання.
Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", – коментує виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Фахівці Нафтогазу працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.