Росія атакувала газовидобуток на Харківщині, пошкоджене критичне обладнання

Вночі Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання.

Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", – коментує виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Фахівці Нафтогазу працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.