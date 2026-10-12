Реклама:
Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росія атакувала газовидобуток на Харківщині, пошкоджене критичне обладнання

Семен Рубан — 12 жовтня, 12:25
Росія атакувала газовидобуток на Харківщині, пошкоджене критичне обладнання
Росія атакувала об'єкт газовидобутку
Фото: Нафтогаз

Вночі Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання.

Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", – коментує виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Фахівці Нафтогазу працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.

Харків газ Нафтогаз видобуток

видобуток

Росія атакувала газовидобуток на Харківщині, пошкоджене критичне обладнання
Нафтовидобуток ОПЕК скоротився в серпні попри збільшення квот – ЗМІ
ОПЕК+ відмовилася підіймати обсяги нафтовидобутку вперше з березня

Останні новини