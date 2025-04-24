CEO Smart Holding розповів, коли бізнес Новинського може збанкрутувати

За найгіршого сценарію зупинка компаній групи Smart Holding і вимушене звільнення людей може відбутись вже у травні.

Про це CEO компанії Іван Герасимович розповів в інтерв’ю ЕП.

"Є три сценарії. Перший – оптимістичний, другий – песимістичний і третій – посередині. Песимістичний сценарій – що зупинка компанії і вимушене звільнення людей може статися в травні", - розповів він.

Оптимістичний сценарій, за словами Герасимовича, передбачає, що Група дотягне до кінця 2025 року. "Середній сценарій – це між кінцем року і травнем. Мій фокус – на оптимістичному", - додав СЕО компанії.

"Щоб ви просто уявляли, у яких умовах ми живемо. Що таке зупинка ліцензій, санкції і відповідні арешти? Наші компанії не можуть піти в банк і взяти кредит, щоб протягнути, підживитися грошима з банку. Наші компанії не отримують відшкодування ПДВ, блокуються ПДВ-накладні, не можуть брати участь у державних тендерах", - розповідає топ-менеджер.

За його словами, основна проблема на сьогодні – це санкції РНБО проти засновника Групи Вадима Новинського та блокування бізнесу.

"Єдина можливість дійти до нормальної ситуації – це щоб люди, які ухвалюють рішення в цій державі на різних рівнях, зрозуміли різницю між персоналіями, бізнесом і людьми, які тут працюють", - підсумував Герасимович.

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Нагадаємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського.

У 2023 році Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Останнім часом компанії з Групи Smart Energy неодноразов зупиняли видобуток газу на Полтавщині та Харківщині після рішення судів.

Гендиректор Smart Holding Іван Герасимович заявив, що газовий бізнес групи сьогодні не коштує нічого, але за певних умов може оцінюватись у 300 млн доларів.