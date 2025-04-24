Керівник групи Новинського: газовий бізнес теоретично продається, але сьогодні він коштує нуль

Гендиректор Smart Holding Іван Герасимович заявив, що газовий бізнес групи сьогодні не коштує нічого, але за певних умов може оцінюватись у 300 млн доларів.

Про це він сказав в інтерв’ю ЕП.

На питання про вартість газового підрозділу він відповів: "Нуль. Якщо немає ліцензії, то який це бізнес? У тебе немає дозволу на роботу. Що таке ліцензія? Це дозвіл на видобуток з надр. Немає дозволу – немає надр", - каже Герасимович.

При цьому він наголосив, що раніше менеджмент робив стратегічну сесію, на якій визначав програму до 2030 року.

"Ми мали програму буріння, програму ремонту свердловин. З урахуванням тієї ситуації ми оцінювали вартість бізнесу близько 300 млн доларів", - додає СЕО Smart Holding.

На уточнююче питання про те, чи продається газовий бізнес Групи, він сказав: "Теоретично – так, а практично ми в якій ситуації? Ми – інвестиційна компанія Smart Holding Cyprus. У нас у портфелі є компанії, бізнеси. Ми їх розвиваємо і ми, відповідно, купуємо та продаємо. У цьому суть інвестиційної діяльності", - заявив Герасимович.

"Якщо за газовий бізнес запропонують гарну ціну, то я, звичайно, його продам. Що сьогодні? До нас приходять, а я не можу нічого продати. Ми впираємося в арешт корпоративних прав. Як я можу продати? Ніяк", - підсумував він.

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Нагадаємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського.

У 2023 році Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Останнім часом компанії з Групи Smart Energy неодноразов зупиняли видобуток газу на Полтавщині та Харківщині після рішення судів.