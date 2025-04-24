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Керівник групи Новинського: газовий бізнес теоретично продається, але сьогодні він коштує нуль

Микола Топалов, Віктор Волокіта — 24 квітня, 12:47
Керівник групи Новинського: газовий бізнес теоретично продається, але сьогодні він коштує нуль
Іван Герасимович

Гендиректор Smart Holding Іван Герасимович заявив, що газовий бізнес групи сьогодні не коштує нічого, але за певних умов може оцінюватись у 300 млн доларів.

Про це він сказав в інтерв’ю ЕП.

На питання про вартість газового підрозділу він відповів: "Нуль. Якщо немає ліцензії, то який це бізнес? У тебе немає дозволу на роботу. Що таке ліцензія? Це дозвіл на видобуток з надр. Немає дозволу – немає надр", - каже Герасимович.

При цьому він наголосив, що раніше менеджмент робив стратегічну сесію, на якій визначав програму до 2030 року.

"Ми мали програму буріння, програму ремонту свердловин. З урахуванням тієї ситуації ми оцінювали вартість бізнесу близько 300 млн доларів", - додає СЕО Smart Holding.

На уточнююче питання про те, чи продається газовий бізнес Групи, він сказав: "Теоретично – так, а практично ми в якій ситуації? Ми – інвестиційна компанія Smart Holding Cyprus. У нас у портфелі є компанії, бізнеси. Ми їх розвиваємо і ми, відповідно, купуємо та продаємо. У цьому суть інвестиційної діяльності", - заявив Герасимович.

"Якщо за газовий бізнес запропонують гарну ціну, то я, звичайно, його продам. Що сьогодні? До нас приходять, а я не можу нічого продати. Ми впираємося в арешт корпоративних прав. Як я можу продати? Ніяк", - підсумував він.

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Нагадаємо:

РНБО 2 грудня 2022 року ввела санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського.

У 2023 році Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Останнім часом компанії з Групи Smart Energy неодноразов зупиняли видобуток газу на Полтавщині та Харківщині після рішення судів.

Новинський Смарт-холдинг

Смарт-холдинг

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