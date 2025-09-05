Загроза обстрілів: Корецький розповів МВФ про проблеми перед опалювальним сезоном

Підтримка міжнародних фінансових інститутів є надзвичайно важливою для успішного проходження Україною нового опалювального сезону.

Про це очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький сказав під час зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, повідомляє пресслужба компанії.

"В центрі уваги – підготовка до опалювального сезону, зокрема наші кроки щодо імпорту додаткових обсягів газу та формування достатніх запасів у підземних сховищах", – написав він у Facebook.

Він додав, що одним з питань зустрічі були наслідки систематичних атак РФ на цивільну газову інфраструктуру та загроза повторних терористичних ударів.

"Розповіли про заходи, які ми спільно з партнерами вживаємо для підвищення стійкості нашої енергосистеми", – зазначив Корецький.

Нагадаємо:

Станом на початок серпня запаси газу в українських підземних сховищах найнижчі за останні 12 років — наразі вони заповнені лише на 32,3%.

Станом на 5 серпня в Україні зберігається 10 млрд кубометрів газу, тоді як необхідний обсяг для проходження опалювального сезону — 13 млрд кубів, за даними Міністерства енергетики.

Група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу.