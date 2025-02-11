У Раді прокоментували, чи зростуть ціни на комунальні послуги найближчим часом

Наразі планів чи обговорень стосовно підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги немає.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу. По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу", – зазначив він.

Герус підкреслив, що в Україні до тарифів підходять не однаково.

"Деякі тарифи зростали навіть минулого року, а деякі залишаються незмінними з 2021 року", – сказав він.

Нагадаємо:

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, встановлений тариф на електроенергію діятиме протягом поточного опалювального сезону, планів щодо його збільшення немає.