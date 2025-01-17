"Планів підняття тарифу на сьогодні не існує": Галущенко про ціни на електроенергію

Встановлений тариф на електроенергію діятиме протягом поточного опалювального сезону, планів щодо його збільшення немає.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" 17 січня.

"Той тариф, який є, дає можливість фінансово збалансувати ринок. Тому планів підняття тарифу на сьогодні не існує", – сказав Галущенко.

"Я не бачу ніяких передумов (для підвищення – ред.). Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, Укренерго – тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб підняти це питання", - зауважив Галущенко.

Він також підтвердив, що залишатимуться чинними тарифи і на газ та його розподіл.

Нагадаємо:

Тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року становить 4,32 грн/кВт*год. Він діє для споживачів багатоквартирних та приватних будинків, гуртожитків, садових товариств, дачних, гаражних кооперативів.

Протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки: при споживанні до 2000 кВт*год – 2,64 грн/кВт*год за весь обсяг, при споживанні понад 2000 кВт*год – 4,32 грн/кВт*год за весь обсяг.

"Нічний тариф" при встановленому двозонному лічильнику становить 2,16 грн/кВт*год.