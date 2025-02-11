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В Раде прокомментировали, вырастут ли цены на коммунальные услуги в ближайшее время

Алена Кириченко — 11 февраля, 16:54
В Раде прокомментировали, вырастут ли цены на коммунальные услуги в ближайшее время
Getty Images

Сейчас планов или обсуждений относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги нет.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа", - отметил он.

Герус подчеркнул, что в Украине к тарифам подходят не одинаково.

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"Некоторые тарифы росли даже в прошлом году, а некоторые остаются неизменными с 2021 года", - сказал он.

Напомним:

По словам министра энергетики Германа Галущенко,установленный тариф на электроэнергию будет действовать в течение текущего отопительного сезона, планов по его увеличению нет.

тарифы комуслуги

комуслуги

В Раде прокомментировали, вырастут ли цены на коммунальные услуги в ближайшее время
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