Харків частково залишився без світла після ворожої атаки

Вночі проти 12 березня без світла залишилась частина Харкова після ворожої атаки на трансформаторну підстанцію в Київському районі.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, енергопостачання вже вдалося відновити для низки споживачів, однак роботи продовжуються.

"Сьогодні був підступний повторний удар ворога після першого влучання. На місце приїхали енергетики та фахівці комунальних служб, щоб усувати наслідки вибуху. І вони опинилися під другим ударом", – зазначив він.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти у прифронтових регіонах – на ранок 12 березня є знеструмлені споживачі у Харківській та Запорізькій областях.