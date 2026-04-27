Шахтарі "ЛНР" скаржаться на банкрутство шахт та відсутність виплат

Працівники вугільних шахт в окупованій Луганській області України заявили про масові скорочення через банкрутство компанії-власника та відсутність належних виплат.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на RTVI.

Йдеться про підприємства "Червоний партизан", "Должанська-Капітальна" та шахту імені Свердлова, які раніше були передані ростовському ТОВ "Торговий дім „Донське вугілля".

На початку січня робітникам повідомили про скорочення протягом двох місяців "з метою оптимізації структури", а в березні шахти закрилися, але зарплату за відпрацьовані в 2026 році дні співробітники так і не отримали, розповів шахтар "Червоного партизана" на ім'я Анатолій.

"З грудня ми не отримали ні копійки…

Людей просто викинули на вулицю. Ні наш керівник, ні міністерство нічого не пояснюють", - поскаржився робітник.

За його словами, співробітникам на папері нарахували належні "допомоги, відпустки, компенсації", і ці суми сягають півмільйона рублів: "Менш як 250 тисяч ні в кого немає".

Частині шахтарів після звільнень запропонували працювати на ще не закритих підприємствах у Ростові-на-Дону (РФ), когось перевели на роботи з життєзабезпечення закритих шахт.

Водночас без роботи та засобів існування залишилися близько 1200 осіб, розповіли самі працівники.

За даними місцевої прокуратури, "Донське вугілля" заборгувало робітникам виплати за січень-лютий 2026 року.

Сукупний чистий збиток "Донського вугілля" перевищив 25,7 млрд рублів, додавши у 2025 році 11,2 мільярда. Водночас суди РФ розглядають десятки позовів до компанії, яка була створена в Ростові (РФ) в липні 2020 року підприємцем Віталієм Донченком.

Нагадаємо:

В тимчасово окупованому Маріуполі масово перестали виплачувати зарплати на будівництвах.