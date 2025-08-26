Атака РФ обесточила шахты в Добропольской громаде: под землей 148 горняков

Россияне атаковали шахту ДТЭК в Добропольской громаде Донецкой области. Погиб работник, трое ранены.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей", - написал он в Facebook.

Обновлено в 14:50."Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены", - сообщили в ДТЭК.

Отмечается, чтоиз-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. В то время под землей находилось 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность.

Обновлено в 14:56. По информации Министерства энергетики, всех заблокированных горняков подняли на поверхность. Сейчас жизни и здоровью шахтеров ничего не угрожает.

