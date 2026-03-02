Три вугільні шахти передадуть до Фонду держмайна: яка мета

З ініціативи Міністерства енергетики до Фонду державного майна будуть передані державні шахти – ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" та ДП "Добропіллявугілля-видобуток".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Мета - знайти для цих підприємств відповідальних інвесторів, які здійснять їхнє технічне переоснащення, налагодять процеси, збережуть та примножать робочі місця", – пояснюють в Міненерго.

Також плануються проєкти трансформації неперспективних шахт - ПрАТ "Шахта Надія" та Шахта №9 Нововолинська.

"Акцентуємо на ефективному використанні поверхні колишніх шахт громадами. Зокрема, для розташування там ЦНАПів, гуртожитків та інших об'єктів для потреб людей.

Разом з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом Міненерго працює над змінами до законодавства, аби забезпечити передачу на місця відповідного майна", – зазначають в міністерстві.

Нагадаємо:

Ресурсні платежі бізнесу у 2025 році збільшилися на 0,9% – до 92,7 млрд грн, однак їхня частка у доходах бюджету зменшується, а надходження дедалі більше концентруються у кількох десятках компаній нафтогазового та гірничо-металургійного секторів.