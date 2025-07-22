Незаконний видобуток вугілля на 5 млрд гривень: ДБР завершило розслідування

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі незаконного видобутку вугілля в тимчасово окупованому Донецьку, яке завдало державі понад 5 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Учасники злочинної організації у вересні 2021 року, шляхом погроз і в результаті підробки офіційних документів, захопили територію однієї із шахт Донецької області для незаконного видобутку кам’яного вугілля. Спеціальних дозвільних документів вони не мали", – говориться у повідомленні.

ДБР завершило досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Слідством встановлено, що протягом 2021-2024 років злочинна організація займалась незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля.

За даними слідства, вугілля збували через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. Одним із активних учасників злочинної організації виявився голова місцевої селищної ради, який перебуває у розшуку.

Дев’ять учасників злочинної організації підозрюються у створенні, керівництві злочинною організацією та участі у ній. А також у протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях.

Значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців.

Також раніше повідомлялося, що російські компанії, які у 2024 році орендували 15 вугільних шахт на території окупованого Донбасу ("ДНР" та "ЛНР"), відмовилися розробляти дев'ять з них через нерентабельність. Інвестори вирішили повернути їх "владі" окупованих регіонів для подальшої ліквідації.

Між тим нині у самій Росії під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств. За підсумками 2024 року збитки російської вугільної галузі становили 112,6 млрд рублів і ситуація продовжує погіршуватися. І такий самий збиток вугільні підприємства зазнали вже за результатами січня-травня 2025 року.