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В Києві атака РФ пошкодила трансформаторну підстанцію

Альона Кириченко — 31 липня, 12:35
В Києві атака РФ пошкодила трансформаторну підстанцію
ДТЕК

В Києві вночі 31 липня під час ворожої атаки пошкоджена трансформаторна підстанція.

Про це повідомляє ДТЕК.

За інформацією компанії, через атаку по столиці 464 родини в 7 багатоповерхівках залишались без електропостачання.

Проте станом на 12:29 енергетики повернули світло в усі домівки.

Нагадаємо:

Вночі проти 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Внаслідок нічних ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.

ДТЕК Київ війна

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