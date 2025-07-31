В Києві атака РФ пошкодила трансформаторну підстанцію

В Києві вночі 31 липня під час ворожої атаки пошкоджена трансформаторна підстанція.

Про це повідомляє ДТЕК.

За інформацією компанії, через атаку по столиці 464 родини в 7 багатоповерхівках залишались без електропостачання.

Проте станом на 12:29 енергетики повернули світло в усі домівки.

Нагадаємо:

Вночі проти 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Внаслідок нічних ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.