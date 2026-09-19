"ДТЕК Західенерго" має повернути "Укренерго" 234 мільйони, але отримала відстрочку

Господарський суд міста Києва зобов'язав АТ "ДТЕК Західенерго" виплатити НЕК "Укренерго" понад 234,6 млн грн заборгованості та відстрочив виконання рішення на один рік.

Про це свідчить рішення суду від 9 вересня 2026 року.

У 2024 році "Укренерго" та "ДТЕК Західенерго" уклали договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

За даними "Укренерго", у жовтні-грудні 2024 року компанія надала "ДТЕК Західенерго" відповідні послуги на 233,05 млн грн, однак підприємство їх не оплатило.

У суді "ДТЕК Західенерго" просило відстрочити виконання рішення, посилаючись на фінансові труднощі.

Компанія зазначила, що продовжує відновлювальні роботи після російських атак, через що має суттєвий дефіцит обігових коштів. За твердженням підприємства, це впливає на можливість виконувати договірні, фінансові та податкові зобов'язання та повноцінно здійснювати основну виробничу діяльність.

"ДТЕК Західенерго" також заявило, що сама "Укренерго" має значну заборгованість перед приватною компанією.

За даними підприємства, сукупний розмір боргів державної компанії, спори щодо яких перебувають у судах або які залишаються непогашеними за судовими рішеннями, становить 4,33 млрд грн.

"ДТЕК Західенерго" заявило, що в середині 2027 року зможе погасити зустрічну заборгованість за рахунок виконання "Укренерго" судових рішень щодо мільярдних боргів. Водночас для цього компанії потрібна відстрочка виконання рішення у цій справі.

У результаті суд постановив стягнути з "ДТЕК Західенерго" на користь "Укренерго" 233,05 млн грн основного боргу, 579 тис. грн 3% річних та 999 тис. грн інфляційних втрат. Водночас суд відстрочив виконання рішення на один рік - до 9 вересня 2027 року.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "ДТЕК Західенерго" є Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з "ДТЕК Донецькі електромережі" 13,45 млн грн боргу, відстрочивши виконання рішення суду на пів року.