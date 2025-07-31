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В Києві ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру: може затримуватись міська електричка

Альона Кириченко — 31 липня, 09:00
В Києві ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру: може затримуватись міська електричка
УЗ

Внаслідок нічних ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами. Працівники та пасажири не постраждали.

"Всі причетні служби вже працюють на місці: відновлення повноцінного руху ділянкою очікуємо вже близько 9 ранку", – повідомляє УЗ.

За їхньою інформацією, поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

Нагадаємо:

Вночі проти 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Наслідки ворожої ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах столиці.

Шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня.

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