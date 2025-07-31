В Киеве атака РФ повредила трансформаторную подстанцию в Киеве
ДТЕК
В Киеве ночью 31 июля во время вражеской атаки повреждена трансформаторная подстанция.
Об этом сообщает ДТЭК.
По информации компании,из-за атаки по столице 464 семьи в 7 многоэтажках оставались без электроснабжения.
Однако по состоянию на 12:29 энергетики вернули свет во все дома.
Напомним:
В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В результате ночных вражеских обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города.