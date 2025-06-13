Акції російських нафтових гігантів зросли на 7 мільярдів доларів після атаки Ізраїлю

Ціни на акції провідних російських нафтових компаній різко зросли після удару Ізраїлю по іранському ядерному центру.

Про це пише "The Moscow Times" з посиланням на дані Мосбіржі.

Фондовий ринок одразу відреагував: через подорожчання нафти Brent до 78 доларів за барель сукупна капіталізація найбільших гравців галузі зросла на 550 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів) лише за три години торгів.

Найбільше додала в ціні "Роснефть" — на 5,7%, або 247 мільярдів рублів (3,1 мільярда доларів).

Акції "Лукойлу" подорожчали на 2,8%, або 120 мільярдів рублів (1,5 мільярда доларів).

"Газпром нефть" додала 3,7%, що дорівнює 110 мільярдам рублів (1,4 мільярда доларів).

"Сургутнефтегаз" піднявся на 1,6%, або 10 мільярдів рублів (125 мільйонів доларів).

"Татнефть" — +3,3%, або 64 мільярди рублів (800 мільйонів доларів).

Нагадаємо:

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.

У п'ятницю ціни на нафту злетіли на 13% після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.