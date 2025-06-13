Акции российских нефтяных гигантов выросли на 7 миллиардов долларов после атаки Израиля

Цены на акции ведущих российских нефтяных компаний резко выросли после удара Израиля по иранскому ядерному центру.

Об этом пишет "The Moscow Times" со ссылкой на данные Мосбиржи.

Фондовый рынок сразу отреагировал: из-за подорожания нефти Brent до 78 долларов за баррель совокупная капитализация крупнейших игроков отрасли выросла на 550 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов) всего за три часа торгов.

Больше всего прибавила в цене "Роснефть" - на 5,7%, или 247 миллиардов рублей (3,1 миллиарда долларов).

Акции "Лукойла" подорожали на 2,8%, или 120 миллиардов рублей (1,5 миллиарда долларов).

"Газпром нефть" прибавила 3,7%, что равно 110 миллиардам рублей (1,4 миллиарда долларов).

"Сургутнефтегаз" поднялся на 1,6%, или 10 миллиардов рублей (125 миллионов долларов).

"Татнефть" - +3,3%, или 64 миллиарда рублей (800 миллионов долларов).

Напомним:

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Судоходные компании предупреждают о рисках для ключевых морских маршрутов Ближнего Востока после ударов Израиля по Ирану.

В пятницу цены на нефть взлетели на 13% после того, как Израиль нанес удары по Ирану.