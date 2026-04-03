4 квітня електропостачання не планують відключати

У суботу, 4 квітня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується.

Про це повідомляє "Укренерго".

Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Планувалось що в усіх регіонах України 3 квітня з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості, а з 07:00 до 11:00 – діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Проте через масовану атаку РФ по Україні у столиці та деяких областях запроваджували екстрені відключення електроенергії.