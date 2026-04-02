В Україні 3 квітня відключатимуть світло для бізнесу та населення: в який період

В усіх регіонах України 3 квітня з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості, а з 07:00 до 11:00 – діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це інформує "Укренерго".

Пояснюється, що причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначають енергетики.

Упродовж 1 квітня та у ніч на 2 квітня ворог здійснив масовану дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок пошкодження обладнання залишається знеструмленою частина споживачів у Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській і Одеській областях.