Отчет о катастрофе Air India: подача горючего вдруг прекратилась

Индийское бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) авиакатастрофы 12 июня поднимает новые вопросы относительно положения критических переключателей отключения топлива в двигателях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Предварительный отчет свидетельствует о растерянности в кабине пилотов незадолго до катастрофы лайнера авиакомпании Air India, которая унесла жизни 260 человек в прошлом месяце, после того, как переключатели прекращения подачи топлива в двигателях самолета перевернулись почти одновременно и лишили двигатели горючего", - говорится в публикации.

Boeing Dreamliner, направлявшийся в Лондон из индийского города Ахмадабад, начал терять тягу и падать, говорится в отчете о самой смертоносной авиакатастрофе в мире за последнее десятилетие, опубликованном индийскими расследователями аварии. Двигатели потеряли мощностьпочти сразу после того, как самолет оторвался от земли.

Как показывает запись бортового самописца, один пилот спрашивал другого, почему тот перекрыл топливо. Другой пилот ответил, что он этого не делал, говорится в отчете.

"Топливные переключатели почти одновременно переключились с режима работы на режим прекращения подачи топлива сразу после взлета. В предыдущем отчете не сказано, как переключатели могли переключиться в положение выключения во время полета", - говорится в публикации.



"В отчете не указано, какие именно замечания были сделаны капитаном самолета, а какие - первым помощником, а также, кто из пилотов передавал "Мейдей, Мейдей, Мейдей" непосредственно перед катастрофой", - пишет Reuters.

Командиром экипажа самолета Air India был 56-летний Сумит Сабхарвал (Sumeet Sabharwal), который имел общий налет 15 638 часов и, по данным индийского правительства, также был инструктором авиакомпании Air India. Его вторым пилотом был 32-летний Клайв Кундер, который имел общий налет 3 403 часа.

"Катастрофа стала вызовом для амбициозной кампании Tata Group по восстановлению репутации Air India и обновлению ее флота после того, как перевозчик перешел в собственность государства в 2022 году. В своем заявлении Air India признала этот отчет. Перевозчик заявил, что сотрудничает с индийскими властями, но отказался от дальнейших комментариев", - отмечает Reuters.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в аэропорту западного города Ахмадабад в Индии разбился пассажирский самолет Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.

Индийский авиационный регулятор проводит проверки всех самолетов Boeing 787 Dreamliner в стране после авиакатастрофы 12 июня в городе Ахмедабад, которая унесла жизни 241 человека.

Акции производителя самолетов Boeing упали почти на 8% на торгах в США 12 июня после того, как самолет Air India разбился через несколько минут после взлета из западного города Ахмедабад в Индии.